Депутат Псковской гордумы Алексей Форш будет курировать округ № 3
Депутат Псковской городской Думы Алексей Форш будет курировать избирательный округ №3. Об этом он рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ в понедельник, 30 сентября.
«Сейчас у меня «переезд» на округ №3, который покинул теперь уже глава Гдовского района Иван Мешков. Он передал мне все документы. Все подробности мы с ним обсудили, контакты актива теперь у меня тоже есть», – отметил Алексей Форш.
По его словам, в округе живут активные граждане, которые хотят зарегистрировать территориальное общественное самоуправление. «Округ, как и предыдущий [ранее Алексей Форш руководил округом №5. – ПАИ], непростой. На этой неделе планирую встречу с активом, а сегодня поеду поздравлять местную жительницу с 95-летием», – заключил депутат гордумы.
Напомним, что Иван Мешков был избран главой Гдовского района 8 сентября 2024 года. До этого он являлся депутом Псковской городской Думы.
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