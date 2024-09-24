Новый глава Гдовского района: Я осознаю ответственность, которая ложится на мои плечи

12:39, 24 сентября 2024, ПАИ

Новый глава Гдовского района Иван Мешков поблагодарил избирателей за поддержку на выборах. Об этом с торжественной церемонии вступления его в должность главы муниципального образования сообщает корреспондент ПАИ.

«Благодарю за поддержку, оказанную мне с момента подачи документов и до самих выборов. Вступая в пост, я осознаю ответственность, которая ложится на мои плечи. Я готов оправдать доверие жителей, сделать жизнь в районе комфортнее. Я готов работать вместе с вами над развитием туристической привлекательности района, улучшением социальной сферы, повышением качества жизни. Уверен, вместе мы сможем достичь любых целей!» – сказал Иван Мешков.

С 6 по 8 сентября 2024 года в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков. За него отдали свои голоса 61,52% избирателей муниципалитета, принявших участие в выборах.

После избрания главой Гдовского района Иван Мешков дал интервью в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Как проходила избирательная кампания, существует или нет гдовская аномалия, кто войдёт в команду нового главы, а также о развитии туризма и будущем муниципального образования читайте здесь.