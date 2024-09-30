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Лишь четверть россиян неравнодушны к футболу

Около 25 % населения России неравнодушны к футболу. Данная статистика представлена ВЦИОМ.

Лишь четверть населения России неравнодушны к футболу. Фото: ПАИ

Футбол переживает кризис в плане внимания к нему со стороны россиян. С 2005 года в пять раз сократилось количество постоянных болельщиков, в два раза упала доля периодических болельщиков, а рост доли равнодушных к футболу людей вырос с 43 % в 2005 году до 77 % в нынешнем.

Согласно опросам, большинство постоянных болельщиков в России – это мужчины, россияне с полным образованием и жители Северо-Кавказского федерального округа.

Среди равнодушных к футболу людей больше всего женщин (84 %), молодёжи до 24 лет (84 %), россиян с плохим материальным положением (83 %) и с неполным средним образованием (85 %). Больше всего футбол не популярен в Сибирском и Дальневосточном округах.

Чаще остальных среди российских футболистов знают Артёма Дзюбу (6 %), Игоря Акинфеева (3 %), Андрея Аршавина и Александра Головина (по 2 %), а также Льва Яшина, братьев Миранчуков и Матвея Сафонова (по 1 %).

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