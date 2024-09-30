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Общество

Взрывной гаджет: названы самые опасные виды батареек

В чём заключается опасность батареек и какие их виды могут нанести вред здоровью человека, рассказали специалисты по пожарной безопасности НИТУ МИСИС, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

Во время одного из экспериментов во время разрушения батареи осколки разлетелись на дальность до 250 метров.

Самыми опасными энергетическими системами являются батареи с жидким катодом. В них литий соединяется с марганцем, тионилхлоридом, полимонофторидом и ванадием. Они могут входить в состав одноразовых и перезаряжаемых источников тока.

«Это самые мощные источники тока на сегодняшний день. В них, с одной стороны, используется металлический литий, а с другой – сильная окислительная система», – отметил заведующий кафедрой цветных металлов и золота НИТУ МИСИС Вадим Тарасов.

В частности, неправильная эксплуатация может привести к взрыву батарейки. В результате пальчиковая батарейка (АА) может оторвать палец, батарея С отрывает кисть, а батарея D может оторвать руку.

Взрыв может произойти как из-за механичного повреждения аккумулятора, так и из-за изменения настроек телефона, которые в некоторых гаджетах можно внести удалённо и помимо воли владельца.

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