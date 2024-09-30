Взрывной гаджет: названы самые опасные виды батареек

15:08, 30 сентября 2024, ПАИ

В чём заключается опасность батареек и какие их виды могут нанести вред здоровью человека, рассказали специалисты по пожарной безопасности НИТУ МИСИС, пишет газета «Известия».

Во время одного из экспериментов во время разрушения батареи осколки разлетелись на дальность до 250 метров.

Самыми опасными энергетическими системами являются батареи с жидким катодом. В них литий соединяется с марганцем, тионилхлоридом, полимонофторидом и ванадием. Они могут входить в состав одноразовых и перезаряжаемых источников тока.

«Это самые мощные источники тока на сегодняшний день. В них, с одной стороны, используется металлический литий, а с другой – сильная окислительная система», – отметил заведующий кафедрой цветных металлов и золота НИТУ МИСИС Вадим Тарасов.

В частности, неправильная эксплуатация может привести к взрыву батарейки. В результате пальчиковая батарейка (АА) может оторвать палец, батарея С отрывает кисть, а батарея D может оторвать руку.

Взрыв может произойти как из-за механичного повреждения аккумулятора, так и из-за изменения настроек телефона, которые в некоторых гаджетах можно внести удалённо и помимо воли владельца.