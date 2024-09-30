Культурно-образовательный комплекс планируют создать в Усвятах

14:07, 30 сентября 2024, ПАИ

Вопросы развития культурной сферы в регионе обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с первым заместителем министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

В рамках встречи были рассмотрены варианты реконструкции объектов культурного наследия в Псковской области, которые находятся в аварийном состоянии и пока не подпадают ни под какие федеральные программы.

В частности, в «Доме Родзянко» в Усвятах планируется создать многофункциональный культурно-образовательный комплекс «Усвято». Кроме того, в Гдове в плачевном состоянии находится «Дом Трофимова» – одно из трёх дореволюционных зданий города, которые пережили Великую Отечественную войну.

Также Михали Ведерников рассказал, что в 2024 году на мероприятия президентского нацпроекта «Культура» предусмотрено 90 млн рублей.

Самые масштабные работы проводятся в Печорах, где ремонтируется Детская школа искусств, и в Порхове, где идёт техническое оснащение музея.