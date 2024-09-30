Отопительный сезон начнётся в Куньинском районе 2 октября

15:02, 30 сентября 2024, ПАИ

Отопительный сезон начнётся в Куньинском районе 2 октября, сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Сейчас проходит заполнение системы теплоносителем и ликвидация воздушных пробок. Глава района призвал жителей проверить батареи в своих квартирах и убедиться, что всё исправно.

По всем возникающим проблемам жители могут обратиться в свою управляющую компанию, либо сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу района по телефону (8 811-49) 2-15-16.