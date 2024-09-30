Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 60 тонн овощей и фруктов приобрели псковичи на областной ярмарке

Более 60 тонн овощей и фруктов реализовали производители на областной сельскохозяйственной ярмарке «Осень-2024» в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

Более 60 тонн овощей и фруктов купили псковичи на областной ярмарке «Осень-2024». Фото: ПАИ

Также было реализовано более пяти тонн мяса и мясной продукции, свежей и копченой рыбы, рыбных и мясных консервов.

В целом на ярмарке была представлена свежая и вкусная молочная и мясная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбные и мясные консервы, овощи, фрукты, мёд, ремесленные изделия. В широком ассортименте были представлены саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников.

Напомним, что в ярмарке приняли участие более 170 представителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственных товаропроизводителей. Всего ярмарку посетили около десяти тысяч человек.

Как проходила ярмарка, смотрите в нашем фоторепортаже.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 сентября 2024

Солнечное гало заметили над Себежем
30 сентября 2024

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024

Согревающие напитки и особые продукты: как питаться в осенне-зимний период
30 сентября 2024

Более 30 классов в псковских школах закрыты на карантин
30 сентября 2024

Более 150 человек посетили День открытых дверей в Псковском отделении Банка России
30 сентября 2024

Пожизненное заключение получил обвиняемый в покушении на Захара Прилепина
30 сентября 2024

40 бензиновых генераторов для участников СВО передал псковский завод
30 сентября 2024

Взрывной гаджет: названы самые опасные виды батареек

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...