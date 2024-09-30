Более 60 тонн овощей и фруктов приобрели псковичи на областной ярмарке

15:00, 30 сентября 2024, ПАИ

Более 60 тонн овощей и фруктов реализовали производители на областной сельскохозяйственной ярмарке «Осень-2024» в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

Также было реализовано более пяти тонн мяса и мясной продукции, свежей и копченой рыбы, рыбных и мясных консервов.

В целом на ярмарке была представлена свежая и вкусная молочная и мясная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбные и мясные консервы, овощи, фрукты, мёд, ремесленные изделия. В широком ассортименте были представлены саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников.

Напомним, что в ярмарке приняли участие более 170 представителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственных товаропроизводителей. Всего ярмарку посетили около десяти тысяч человек.

Как проходила ярмарка, смотрите в нашем фоторепортаже.