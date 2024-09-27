Более 170 фермеров и предприятий представят свои товары на областной сельхозярмарке в Пскове

13:19, 27 сентября 2024, ПАИ

Более 170 фермеров и предприятий примут участие в областной сельскохозяйственной ярмарке «Осень-2024» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В ярмарке примут участие фермеры и представители предприятий агропромышленного комплекса из всех муниципалитетов региона.

На ярмарке будут представлены рыбная и мясная продукция, кондитерские и хлебные изделия, товары пчеловодства и птицеводства, свежие и консервированные овощи, ягоды и фрукты, а также саженцы плодовых деревьев и кустарников, а также цветы.

Сельхозярмарки в регионе проводятся для реализации продукции сектора АПК местными производителями и обеспечения жителей Псковской области сельскохозяйственной продукцией нового урожая.

Ярмарка пройдёт 28 сентября с 8:00 до 15:00.

Торговля развернётся на бывшей территории автостанции – на пересечении улицы Карла Маркса с улицей Воровского.

Кроме того, с 20:00 27 сентября до 17:00 28 сентября будет запрещена стоянка транспорта в месте проведения ярмарки.