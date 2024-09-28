Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024» проходит в Пскове

10:40, 28 сентября 2024, ПАИ

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024» проходит в Пскове сегодня, 28 сентября, передает корреспондент ПАИ.

Более 170 фермеров и предприятий представляют свою рыбную и мясную продукцию, кондитерские и хлебные изделия, товары пчеловодства и птицеводства, свежие и консервированные овощи, ягоды и фрукты, а также саженцы плодовых деревьев и кустарников, цветы.

Торговля развернулась на бывшей территории Белорусского рынка – на пересечении улицы Карла Маркса с улицей Воровского.

Ярмарка продлится до 15:00.

Сельхозярмарки в регионе проводятся для реализации продукции сектора АПК местными производителями и обеспечения жителей Псковской области сельскохозяйственной продукцией нового урожая.

Напоним, что стоянка транспорта на территории ярмарки запрещена. Места для парковки можно посмотреть здесь.