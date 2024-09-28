Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024» проходит в Пскове
Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024» проходит в Пскове сегодня, 28 сентября, передает корреспондент ПАИ.
Более 170 фермеров и предприятий представляют свою рыбную и мясную продукцию, кондитерские и хлебные изделия, товары пчеловодства и птицеводства, свежие и консервированные овощи, ягоды и фрукты, а также саженцы плодовых деревьев и кустарников, цветы.
Торговля развернулась на бывшей территории Белорусского рынка – на пересечении улицы Карла Маркса с улицей Воровского.
Ярмарка продлится до 15:00.
Сельхозярмарки в регионе проводятся для реализации продукции сектора АПК местными производителями и обеспечения жителей Псковской области сельскохозяйственной продукцией нового урожая.
Напоним, что стоянка транспорта на территории ярмарки запрещена. Места для парковки можно посмотреть здесь.