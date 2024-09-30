Псковские гребцы выиграли на всероссийских соревнованиях, добыв место в юношеской сборной России

14:52, 30 сентября 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» стали победителями всероссийских соревнований «Надежды России», которые прошли в Ростове-на-Дону с 27 по 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».

За медали боролись 153 спортсмена из 13 регионов России. Соревнования проводились в двух дисциплинах – академическая гребля и гребля-индор.

Псковская распашная двойка в составе Владислава Забродина и Артемия Усанова стала победителем соревнований, завоевав места в юношеской сборной России.

В гребле-индор Владислав Забродин вошёл в первую десятку из 77 спортсменов, заняв восьмое место. 13-й результат показал Артемий Усанов.

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