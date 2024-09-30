Карантин по повилике установлен в Пустошкинском районе

15:04, 30 сентября 2024, ПАИ

Россельхознадзор установил карантинную фитосанитарную зону на земельном участке в Пустошкинском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В результате исследования обнаружен очаг карантинного сорного растения – повилики (Cuscuta sp.sp.). Он находится по обе стороны автомобильной дороги от трассы М9, ведущей к деревне Никитино, недалеко от деревни Рокачино и земельного участка с кадастровым номером 60:19:0083508:25.

В связи с этим на данной территории приказом управления установлена карантинная фитосанитарная зона. Введён карантинный фитосанитарный режим на площади 11,5 га. Очаг занимает 1,75 га, а буферная зона – 9,75 га. Разработана программа локализации и ликвидации карантинного объекта.

До этого, по данным на конец июля 2024 года, в Псковской области было зафиксировано распространение этого сорного растения в шести муниципалитетах.