Псковские газовики присоединились к областному конкурсу «Я и пожарная безопасность»

14:46, 30 сентября 2024, ПАИ

Псковские газовики присоединились к областному конкурсу «Я и пожарная безопасность», сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Акция «Детство – территория безопасности», которая по традиции даёт старт ежегодному областному конкурсу «Я и пожарная безопасность», прошла на базе гимназии № 29 в Пскове. Инициатором его проведения выступает Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Псковской области при содействии управления образования города Пскова и Псковской областной организации Всероссийского добровольного пожарного общества.

Конкурс проходит при активной поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго», Псковского областного отделения ВДПО и комитета по образованию Псковской области. Теперь в составе организаторов выступает и АО «Газпром газораспределение Псков».

Основная цель комплексного мероприятия – реализация государственных интересов в области обеспечения электро- и пожаробезопасности детей, безопасного пользования газом в быту, формирования общественного сознания, активной гражданской позиции подрастающего поколения и культуры безопасности жизнедеятельности.

В акции приняли участие четвероклассники городских общеобразовательных учреждений и педагоги, представители ведомств, являющихся соучредителями конкурса «Я и пожарная безопасность», почётные гости.

Акция прошла в двух частях: торжественная часть в актовом зале гимназии и показ специальной техники и оборудования пожарных, спасателей, центра ГИМС, энергетиков и газовиков.

«Мероприятие очень масштабное, интересное, творческое и полезное для получения и отработки новых знаний и навыков, главной целью которых является безопасность», – отметила в приветственном слове главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова. Она пожелала участникам успешного прохождения всех этапов конкурса и победы сильнейшей дружине.