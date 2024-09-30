40 бензиновых генераторов для участников СВО передал псковский завод

15:11, 30 сентября 2024, ПАИ

40 бензиновых генераторов для участников СВО передал псковский завод «Авар», сообщили ПАИ в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Генераторы необходимы для обеспечения бесперебойной работы узлов связи, средств наблюдения, радиостанций, дронов и другой аппаратуры.

Любой желающий может отправить гуманитарную помощь военным, обратившись с 9:00 до 18:00 по будням в Ресурсный центр добровольчества, находящийся на улице Конной, 2 в Пскове. Телефон для справок: 8-921-901-00-82.