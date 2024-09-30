Круговую панораму Пскова начала XVII века можно будет увидеть в новом музейно-гостиничном комплексе

15:50, 30 сентября 2024, ПАИ

Круговую панораму Пскова конца XVI – начала XVII века можно будет увидеть в новом музейно-гостиничном комплексе города. Об этом сообщил руководитель компании-инвестора Юрий Фролов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 сентября.

«Это самый главный проект на данный момент в моей жизни. Я хочу оставить после себя объект культурного наследия. Лет 105-110 в России такого никто не строил. Дом интересен с архитектурной точки зрения. За месяц как мы его откроем, вся страна узнает об этом объекте, потому что будут приезжать блогеры, которые занимаются темой отделки, интерьерами, архитектурой, чтобы увидеть это чудо», – отметил гость студии.

На втором этаже апарт-отеля в коридоре по стенам установлены ниши, в которых будет круговая панорама Пскова. Юрий Фролов подчеркнул, что художники писали картины для панорамы в течение пяти лет.

Кроме того, гости смогут увидеть витражные панно. «На одном из них использовано до 4 200 цветного специального стекла и более километра ручной пайки», – сказал предприниматель.

Планируемый срок открытия – май 2025 года, но дата может сдвинуться на конец года. Подробнее о создании в Пскове музейно-просветительского комплекса с уникальными экспонатами читайте по ссылке.