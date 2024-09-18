Музейно-просветительский комплекс с уникальными экспонатами появится в Пскове

16:46, 18 сентября 2024, ПАИ

Музейно-просветительский комплекс с возможностью гостевого размещения появится в Пскове. Инвестпроект презентовали на заседании регионального Совета по инвестициям под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Комплекс будет расположен в районе улицы Волкова вблизи Ильинской церкви.

«Инвест-проект – музейно-просветительский комплекс с возможностью гостевого размещения реализует ООО «Закрома». Проект предполагает строительство апарт-отеля и музейно-выставочного комплекса «Музейный квартал» в историческом центре Пскова. Проект интересный, я сам был на объекте с большим интересом и вниманием ознакомился со всеми локациями», – отметил глава региона.

Представитель компании Юрий Фролов рассказал, что некоторые из предметов интерьера являются единственными в мире. «Как например, зеркало Наполеона или образец колонны для внутренней отделке Исаакиевского собора, который выбирал лично Николай I. Что немаловажно, для создания интерьера нами к работе были привлечены лучшие мастера Псковской области. Всего в отделочных работах участвовало более 100 компаний. Гипсовая лепнина, которой пошло больше 30 тонн, хрусталь, блоки Фальконье. И это только 2% тех работ, которые мы делаем», – подчеркнул он.



Фото: Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова









Юрий Фролов также отметил, что отделка идёт уже пять лет, так как некоторые работы проводятся впервые. Планируемый срок открытия – май 2025 года, но дата может сдвинуться на конец года. «На очереди строительство второго комплекса, который находится во дворе главного корпуса. Он находится на сопровождении фонда инвестиционного развития Псковской области для ускорения реализации проекта», – сказал он.

«Этот апарт-отель станет визитной карточкой Пскова», – заключил Михаил Ведерников.

Отметим, что о создании музейно-гостиничного комплекса в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM) рассказала вице-губернатор Нинель Салагаева.