О тайнах сердца, мифах ЭКГ и УЗИ и преимуществах суточного мониторинга – в интервью с врачом

16:02, 30 сентября 2024, ПАИ

Как заподозрить у себя проблему с сердцем, вредно ли проводить ЭКГ и УЗИ, что исследуют на КТ и МРТ, кто расшифровывает результаты исследований и в чём плюсы суточного мониторинга, рассказал врач функциональной диагностики Псковской городской поликлиники, выпускник ПсковГУ Илья Смирнов в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Быстро и безболезненно

– Что такое функциональная диагностика?

– Функциональная диагностика включает в себя очень много разных методик исследований. Это спирометрия, ЭКГ как базовый метод, которому обучают в самом начале твоего пути в функциональной диагностике. Когда ты освоил основные патологии, идут суточные мониторы, затем мой самый любимый метод – ультразвуковая диагностика или, как это правильно называется, эхокардиограмма сердца. Также входит туда УЗИ сосудов шеи и нижних конечностей, в основном вен. Энцефалограммы и многое другое – уже для тех, кто хочет развиваться в этом направлении более глубоко. Я выбрал для себя изучение и диагностику различных патологий сердечно-сосудистой системы.

В эхокардиограмме мне нравится то, что это очень быстрый и доступный метод. От пациента требуется только лечь и наслаждаться, так сказать, процессом. А моя задача следить за датчиком. Посмотрели, убедились, какие есть патологии – в основном это патологии клапанов сердца. Если ЭКГ в моменте выявляет острую стадию инфаркта миокарда и ишемические процессы, то эхокардиография используется, когда нужно более подробное исследование – в каких именно сегментах сердца происходит инфаркт или ишемические процессы. Проводится с помощью того же самого аппарата УЗИ по определённым секторам грудной клетки.

Это быстро, доступно и безболезненно, не нужно вводить никаких контрастных веществ. При компьютерной и магнитно-резонансной томографии ты не оценишь работу сердца как таковую, потому что там просто кадр, снимок состояния сердца в данный момент.

А мы смотрим видео, как работает сердечная мышца, есть ли в сердце перебои, какой ритм, кровоток через все клапаны.

Дела сердечные

– А патологии вы часто видите или всё больше норма?

– У молодого поколения ЭКГ очень часто показывает норму. У тех, кто ближе к 60 годам, есть структурные изменения, связанные с возрастом. Эхокардиограмма показывает больше таких изменений, но если динамика не изменена, если клапан сердца функционирует и нет никакой недостаточности, то тогда это считается видом нормы.

Бывает, что у человека аномалия развития, которая считается пороком сердца. Но если это не влечёт никакой проблемы, симптомы не проявляются, он можно прожить до 60–70 лет, ничего об этом не зная, пока не придёт ко мне. Но время берёт своё, и всё равно покажет, что с сердцем что-то не так.

– Человек может заподозрить у себя проблему с сердцем, есть какие-то признаки?

– Конечно. Недостаточность клапана зачастую сопровождается различными симптомами вплоть до потери сознания. Прошёлся 200 метров – и уже одышка, головокружение, слабость, даже тошнота, учащённое сердцебиение. Тогда нужно обратиться к кардиологу. Он назначает исследования у функционального диагноста и мы находим патологию.

Развеиваем мифы

– На форумах встречаются мнения, что такие исследования проводить вредно. ЭКГ, УЗИ не надо часто делать, особенно беременным. Так ли это?

– Нет, это совершенно не так. УЗИ – это ультразвук, просто колебания, которые обратно возвращаются в датчик, и врач видит разные структуры. УЗИ делают на различных стадии беременности, определяют структурные изменения эмбрионов. Это безвредно абсолютно. ЭКГ также абсолютно безвредно – по сути, это маленькие провода, которые считывают электрические потенциалы вашего сердца. Это практически неинвазивные методы исследования, при которых не вводят контрастов. ЭКГ вообще не надо бояться, его можно по необходимости делать сколько угодно – в отличие, например, от компьютерной томографии, которую нельзя делать по любому поводу, так как там идёт излучение. Беременным не рекомендуется. Вот при магнитно-резонансной томографии человека помещают в магнитное поле, там нет излучения. Её можно делать сколько угодно раз, также и ультразвук.

– Нужно ли диагностические процедуры, то же УЗИ, делать профилактически?

– Да, при диспансеризации и соответственно возрасту. В диспансерных картах всегда написано, какие нужно проводить исследования. Я бы рекомендовал после 40 лет хотя раз провести это исследование, чтобы понять, что там вообще у нас в сердце.

Знание – сила

– Что исследуют на КТ, а что на МРТ?

– Мне довелось поработать лаборантом на МРТ. МРТ больше исследует ткани, органы, структуры головного мозга. Зачастую назначаются исследования мягких тканей бедра, живота и так далее. А на КТ используют контрастное вещество и больше назначают исследования поражения костных тканей.

На КТ тоже видна структура всех органов, но всё зависит от назначения. Если мы больше хотим определить мягкие ткани, то это лучше делать МРТ, если костные ткани, то КТ.

– А что такое суточный мониторинг?

– Это маленький аппарат через плечо, электроды подцепляются на грудную клетку, и человек просто под футболочкой его носит. Сутки нельзя мыться и есть горячее.

Замечательный метод исследования. Суточный мониторинг позволяет оценить работу сердца не в данную минуту, как ЭКГ, а мы можем оценить ишемические процессы, изменение ритма, какие-то нарушения за целые сутки и дать всеобъемлющую оценку.

– В каких случаях назначают это исследование?

– Если ЭКГ показывает перебои в работе сердца. Например, у человека экстрасистолия – нарушение сердечного ритма, лучше поставить суточный мониторинг и уточнить, насколько она частая, как меняется, как вырабатывается основной ритм сердца.

Тонкости профессии

– Кто читает и расшифровывает результаты исследований и как разобраться в этих закорючках?

– В основном ЭКГ снимают медсёстры и отдают нам, врачам функциональной диагностики. Мы читаем, пишем заключение. Как разобраться в этих закорючках, обучают в университете. Но там ничего такого сложного нет, если изначально понимать, что к чему и почему и пошагово разбираться. У врача функциональной диагностики есть всё по списку, по порядку: какие нужно зубцы и какие структуры этой плёнки измерить, посмотреть, с чем сравнить. Очень хорошо, когда у пациента есть предыдущая плёнка, потому что мы смотрим динамику изменений.

Если есть предыдущие исследования УЗИ, тоже очень хорошо, мы также можем оценить динамику, особенно если были инфаркты, операции по удалению каких-нибудь внутренних образований.

– Вы как функциональный диагност ставите диагнозы или только даёте заключение и лечение назначаете?

– Лечение и дальнейшие консультации назначает кардиолог – это его специальность. Я могу только направление выписать, если пациент пришёл к нам и просто захотел провериться. Если у него что-то не в порядке, я не ставлю диагноз, а описываю то, что увидел в ходе исследования. В заключении пишу кратко выжимку, что там. В дальнейшем объясняю пациенту, к кому нужно обратиться за консультацией, к кардиологу или же уже к кардиохирургу, а они назначают дальнейшее лечение.

– Насколько функциональная диагностика популярна у будущих молодых специалистов?

– Мне очень нравилась функциональная диагностика, у меня получалось. В университете мы изучали и ультразвук, и новые методы, 3D-моделирование структур сердца. Вот я и в дальнейшем выбрал функционально диагностику, а лучевая мне лично была не симпатична. Но функциональная диагностика не такое уж частое направление, мало кто его выбирает. Когда я поступал в ординатуру университета имени Мечникова, нас там было шесть человек всего, а к окончанию осталось четверо. При том, что на лучевую диагностику подали документы более сотни людей. Правда, как известно, если куда-то мало идут, то становишься редким и очень востребованным специалистом.