Двух иностранцев-закладчиков задержали транспортные полицейские в Пскове

15:57, 30 сентября 2024, ПАИ

Транспортные полицейские задержали двух иностранцев, занимающихся распространением наркотиков в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

В частности, полицейские задержали гражданина одной из стран СНГ во время создания тайников-закладок с наркотиками на одном из участков железнодорожного перегона. В левом переднем кармане брюк у него нашли расфасованный на отдельные свертки наркотик – N-метилэфедрон. Всего у мужчины обнаружили 20 граммов запрещенного вещества.

Установлено, что иностранец через Интернет оптом получил расфасованную партию «синтетики», чтобы затем сбыть ее в тайники-закладки. Однако, довести до конца преступление не смог, так как его задержали сотрудники Псковской транспортной полиции.

Злоумышленник прибыл в Россию еще в 2023 году «на заработки», но на самом деле официально нигде не работал. Кроме того, на родине он был неоднократно судим.

В это же время сотрудники транспортной полиции задержали 21-летнего гражданина ближнего зарубежья, который незаконно прибывал в России. Молодой человек прибыл на территорию страны в 2021 году, но официально нигде не работал, судимостей не имел.

Для получения «легких денег» он решил заняться незаконным сбытом синтетического наркотика на территории Пскова. Молодой человек планировал реализовать полученную оптовую партию синтетики, однако осуществить до конца задуманное не смог. У него обнаружили и изъяли 1,83 грамма наркотика – N-метилэфедрона.

Отмечается, что иностранные граждане не только распространяли наркотики, но и сами их употребляли.

В данный момент возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Оба иностранных гражданина заключены под стражу.