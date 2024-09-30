В Санкт-Петербурге продаётся квартира Фёдора Достоевского
Квартира, в которой жил русский писатель Фёдор Достоевский, продаётся в Санкт-Петербурге за 25,5 млн рублей, пишет РБК.
Объявление о продаже появилось на одном из сервисов купли-продажи. Четырёхкомнатная квартира находится на втором этаже дома 1839 года постройки.
Площадь составляет 104 квадратных метра. Окна квартиры выходят на Графский переулок и Владимирский проспект.
Именно здесь Фёдор Достоевский написал свой дебютный роман «Бедные люди».
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