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Пскович стал чемпионом Московской области по ралли

Пскович Сергей Якубов стал победителем марафона «1000 вёрст» в зачёте чемпионата Московской области по ралли третьей категории (дорожному ралли). Соревнования прошли 28 и 29 сентября, сообщил ПАИ сам спортсмен.

Пскович стал чемпионом Московской области по ралли. Фото предоставил сам спортсмен

Сергей Якубов, выступая штурманом в одном экипаже с москвичом Дмитрием Легейдой на автомобиле Land Rover Range Rover Sport, одержал победу в зачёте чемпионата Московской области.

«Марафон был очень интересным, но вместе с тем требовалось два дня держать максимальную концентрацию, решая сложные навигационные задачи, задуманные организаторами. Мы совершили несколько ошибок, но так получилось, что другие экипажи совершили их больше, а значит, за счёт меньшего количества штрафных баллов нам удалось выиграть», – сказал Сергей Якубов.

Отметим, что 29 сентября прошёл открытый чемпионат Тульской области по ралли-3, в котором псковско-московский экипаж стал серебряным призёром.

В дисциплине ралли-3 участвуют экипажи на легковых автомобилях без специальной гоночной подготовки, ориентируясь по дорожной книге, передвигаясь по дорогам общего пользования в соответствии с правилами дорожного движения, должны оказаться в заданное время в заданной точке маршрута.

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