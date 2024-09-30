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Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связи

T2, российский оператор мобильной связи, запустил игру на виртуальных витринах своей розничной сети. Клиенты торговых точек могут получить в качестве приза скидки на смартфоны и связь, промокоды на подписку MiXX, гигабайты и другие продукты. Всего Т2 предлагает более 10 вариантов подарков, акция проходит в более чем 1000 салонах связи во всех регионах присутствия оператора, сообщили ПАИ в пресс-службе Т2.

Фото пресс-служба Т2

Т2 разработала и запустила игру для клиентов салонов связи компании. Участникам предлагается открыть один из виртуальных модулей на digital-панели, за которым скрывается подарок от оператора. После того как карточка с призом откроется, клиенту необходимо ввести номер телефона, на него придёт SMS с промокодом. Промокод активируется в мобильном приложении «Мой t2» или в личном кабинете на сайте компании. В списке призов – самые востребованные продуктовые предложения T2: скидки на связь, минуты и гигабайты интернета, подписки и промокоды на покупку смартфонов с выгодой.

Виртуальные витрины установлены в более чем 1000 торговых точках во всех 69 регионах присутствия оператора. В салонах без digital-панелей игру можно пройти через внутреннюю систему сотрудника на точке, для этого клиенту необходимо обратиться к продавцу – он будет сопровождать участника на каждом шаге интерактива.

Испытать удачу можно будет до 15 октября включительно. Предложением уже успели воспользоваться более 38 тысяч клиентов, каждый из которых получил свой гарантированный подарок.

Т2 (ООО «Т2 Мобайл») – оператор мобильной связи работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 69 регионах страны и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе «фабрики MVNO». T2 занимает третье место на рынке мобильной связи по количеству абонентов. По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 млн клиентов (с учётом MVNO «Ростелекома»), а на сети Т2 работают более 20 виртуальных операторов.

В 2024 году T2 перезапустила успешную коммуникационную платформу «Другие правила», которая с 2017 года обеспечивала рост операционных и финансовых показателей компании. Обновлённый слоган оператора – «Другие правила. Новый уровень». Они указывают на эволюционный скачок во всём, что делает Т2 – в техническом сервисе, продукте и обслуживании клиентов. Миссия T2 остаётся неизменной: бросать вызов, находить нешаблонные решения, предугадывать ожидания клиента, создавать понятный, стильный и честный продукт. Инновационные подходы позволяют оператору удерживать лояльность клиентов и завоевывать новых, что подтверждается ключевыми маркетинговыми показателями. T2 безоговорочно лидирует в отрасли по индексу NPS, VfM, релевантности услуг. Компания активно модернизирует техническую инфраструктуру и развивает сеть. По данным Роскомнадзора, по итогам 2023 года Т2 вышла на первое место среди операторов по темпам строительства инфраструктуры.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

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