Всероссийская акция в честь воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией проходит в Пскове

17:40, 30 сентября 2024, ПАИ

Всероссийская акция «Спасибо, что #МыВместе», посвящённая вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, проходит в Пскове сегодня, 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.



Фото: комитет по молодежной политике Псковской области



Фото: комитет по молодежной политике Псковской области



Фото: комитет по молодежной политике Псковской области



Фото: комитет по молодежной политике Псковской области



Фото: комитет по молодежной политике Псковской области



Фото: комитет по молодежной политике Псковской области



Фото: комитет по молодежной политике Псковской области













В рамках акция в центре Пскова волонтеры регионального ресурсного центра вместе с сотрудниками Госавтоинспекции раздают жителям города тематические наклейки.

Кроме того, молодёжь поздравляет жителей города и дарит им тематические открытки по мотивам выставки «Донбасс и Новороссия», подготовленной РИА Новости совместно с Русским географическим обществом и ленты в цвет триколора.

Также по случаю воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией в Пскове пройдёт автопробег.

Напомним, сегодня отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией