Будущие медики посетили Псковский перинатальный центр

18:41, 30 сентября 2024, ПАИ

Студенты Великолукского медицинского колледжа посетили Псковский клинический перинатальный центр, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Экскурсию для них провела главный врач Мария Грищук. Студенты посетили отделения детской и взрослой реанимации, родильные комнаты и палаты.

В детской реанимации студенты пообщались с медицинским персоналом. Там им рассказали о методах спасения новорождённых. После экскурсии учащиеся колледжа встретились с заместителем главного врача Кириллом Сокольниковым и начальником отдела кадров Оксаной Макаровой, которые рассказали будущим медикам об условиях работы в Псковском перинатальном центре и мерах поддержки молодых специалистов. Ребятам предложили заключить целевой договор и пройти практику в этом медицинском учреждении.