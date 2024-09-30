Будущие медики посетили Псковский перинатальный центр
Студенты Великолукского медицинского колледжа посетили Псковский клинический перинатальный центр, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Экскурсию для них провела главный врач Мария Грищук. Студенты посетили отделения детской и взрослой реанимации, родильные комнаты и палаты.
В детской реанимации студенты пообщались с медицинским персоналом. Там им рассказали о методах спасения новорождённых. После экскурсии учащиеся колледжа встретились с заместителем главного врача Кириллом Сокольниковым и начальником отдела кадров Оксаной Макаровой, которые рассказали будущим медикам об условиях работы в Псковском перинатальном центре и мерах поддержки молодых специалистов. Ребятам предложили заключить целевой договор и пройти практику в этом медицинском учреждении.
Встречи молодёжи с героями организовал филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
Всероссийская акция в честь воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией проходит в Пскове