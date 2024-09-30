«Марафон шефа» по спортивному ориентированию 38-й раз пройдёт в Псковской области

17:44, 30 сентября 2024, ПАИ

Традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Марафон шефа» в 38-й раз пройдут в Псковской области. Соревнования состоятся в деревне Глоты, Псковского района 5 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Награды соревнования среди мужчин и женщин планируется разыграть в девяти возрастных группах. Всего в состязаниях примут участие около 150 спортсменов из Себежа, Опочки, Струг Красных, Псковского района, Великих Лук, Пскова и Гдова.

Соревнования носят название «Марафон шефа» в честь основателя местного спортивного ориентирования Валентина Никитина. В 1970-х годах он возглавлял спортивную секцию на заводе «Псковмаш», где его называли шефом. Соревнования приурочены к дня его рождения.

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