До -4 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

17:55, 30 сентября 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 1 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров секунду.

Температура ночью будет от -4 до +1 градуса, днём – от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы.