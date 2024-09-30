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Общество

До -4 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 1 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Будет дуть восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров секунду.

Температура ночью будет от -4 до +1 градуса, днём – от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы.

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