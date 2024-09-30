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Общество

Советы об улучшении самочувствия в межсезонье дала врач

В осенний период суточные колебания температур и атмосферного давления, резкое изменение погодных условий создают дополнительную нагрузку на организм. Как чувствовать себя лучше в межсезонье, рассказала в интервью «Известиям» врач общей практики Елена Алексенцева.

Прежде всего необходимо следить за качеством сна. Его продолжительность должна составлять семь-восемь часов в сутки. Хронический недосып приводит к нарушению естественного цикла сна. Это влечёт за собой всякого рода проблемы – прежде всего у склонных к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям людей.

Занятия йогой, прогулки на свежем воздухе и лёгкие физические упражнения помогут восстановить силы организма и привести в порядок психологическое состояние. Питание должно содержать достаточное количество жиров, белков, витаминов и минералов.

При наличии хронических заболеваний требуется проходить регулярное диспансерное наблюдение. В случае недомогания врач посоветовала обратиться за медпомощью, чтобы разобраться в причинах проблемы со здоровьем.

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