Советы об улучшении самочувствия в межсезонье дала врач

20:39, 30 сентября 2024, ПАИ

В осенний период суточные колебания температур и атмосферного давления, резкое изменение погодных условий создают дополнительную нагрузку на организм. Как чувствовать себя лучше в межсезонье, рассказала в интервью «Известиям» врач общей практики Елена Алексенцева.

Прежде всего необходимо следить за качеством сна. Его продолжительность должна составлять семь-восемь часов в сутки. Хронический недосып приводит к нарушению естественного цикла сна. Это влечёт за собой всякого рода проблемы – прежде всего у склонных к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям людей.

Занятия йогой, прогулки на свежем воздухе и лёгкие физические упражнения помогут восстановить силы организма и привести в порядок психологическое состояние. Питание должно содержать достаточное количество жиров, белков, витаминов и минералов.

При наличии хронических заболеваний требуется проходить регулярное диспансерное наблюдение. В случае недомогания врач посоветовала обратиться за медпомощью, чтобы разобраться в причинах проблемы со здоровьем.