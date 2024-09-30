Пьяный мотоциклист угодил под колёса автомобиля в Острове

18:05, 30 сентября 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля Opel и пьяного мотоциклиста произошло в Острове, у дома № 31 на улице 25 Октября. Об этом соообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Автомобиль находился под управлением женщины 1986 года рождения, на мотоцикле ехал мужчина 1995 года рождения. В итоге мотоциклист госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.