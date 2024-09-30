Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пьяный мотоциклист угодил под колёса автомобиля в Острове

Столкновение автомобиля Opel и пьяного мотоциклиста произошло в Острове, у дома № 31 на улице 25 Октября. Об этом соообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пьяный мотоциклист угодил под колёса автомобиля в Острове. Фото здесь и далее: ПАИ

Автомобиль находился под управлением женщины 1986 года рождения, на мотоцикле ехал мужчина 1995 года рождения. В итоге мотоциклист госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 сентября 2024

Уголовное дело возбудили в Пскове из-за нарушения прав жильцов
30 сентября 2024

Пьяный мотоциклист угодил под колёса автомобиля в Острове
30 сентября 2024

Двух иностранцев-закладчиков задержали транспортные полицейские в Пскове
30 сентября 2024

И 20 копеек: гражданин Германии пытался подкупить псковского таможенника
30 сентября 2024

В Опочке токарь поздоровался с коллегами – и умер
30 сентября 2024

Мужчина пострадал при пожаре в Новосокольническом районе
30 сентября 2024

«Я знаю, где ты живёшь»: как террористы вербуют подростков через мессенджеры
29 сентября 2024

Ребёнок пострадал в результате ДТП во дворе многоквартирного дома в Псковском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...