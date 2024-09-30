Более 20 выездов осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

18:24, 30 сентября 2024, ПАИ

22 выезда осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 23 по 29 сентября. Пять из них были ложными, сообщили в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Восемь выездов касались ликвидаций последствий ДТП, пять – идентификации взрывоопасных предметов. Дважды сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения. Один выезд касался поиска людей в природной среде, ещё один попал в категорию «прочих».

При ликвидации последствий ДТП спасён один человек, ещё один — при проведении поисковых работ в природной среде.