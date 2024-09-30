Встречи молодёжи с героями организовал филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

18:36, 30 сентября 2024, ПАИ

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области организовали встречи молодёжи с героями сегодня, в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, 30 сентября. Об этом сообщили в филиале фонда.

Социальный координатор в Дновском районе Ирина Самсонова организовала встречу участника СВО Максима Петрова со студентами Дновского железнодорожного техникума. Сейчас Максим Петров находится в отпуске по ранению: он получил тяжёлое увечье. Отправился на фронт добровольцем и ни разу не пожалел о своём решении. В беседе герой подчеркнул важность защиты Отечества и отстаивания исторической правды и национальных интересов России.

В Локнянском сельскохозяйственном техникуме с целью развития исторического знания и популяризации истории территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялся круглый стол «Сто вопросов к взрослому». Важные вопросы обсудили студенты и руководство техникума, а в качестве приглашённых гостей выступили социальный координатор в Локнянском районе Ирина Шпет и участник СВО, отец одной из студенток техникума Денис Ефимов.

Участники круглого стола говорили об истории Новороссии и Донбасса, о причинах, которые заставили жителей Донбасса защищать свою землю. Денис Ефимов на СВО пошёл добровольцем. Когда ребята спросили, почему было принято такое решение, ответил коротко: «Решил, что должен быть там…» Денис Ефимов рассказал о том, что происходило в Донбассе ещё до начала СВО, и знает он это непосредственно от жителей этого региона и своих боевых товарищей. Звучала и тема Русского мира, который объединяет всех, кто связан общей историей, культурой, верой, традициями, исторической памятью. Ирина Шпет рассказала о работе фонда «Защитники Отечества», поблагодарила студентов за оказание шефской помощи семьям ветеранов и участников СВО.

В Пустошкинском районном центре культуры состоялась встреча старшеклассников со специалистом «Движения первых» Валерией Егоровой и с социальным координатором фонда «Защитники Отечества» в Пустошкинском районе Дмитрием Бугряковым. Ребята посмотрели видео, снятое Дмитрием с товарищами в Мариуполе: увидели разрушенные дома, здания, площади, а потом кадры, на которых видно, как преображается город после вхождения в состав Российской Федерации. В конце встречи Дмитрий Бугряков рассказал ребятам, как фонд и жители района поддерживают ребят, находящихся в зоне СВО.