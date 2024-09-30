Уголовное дело возбудили в Пскове из-за нарушения прав жильцов

18:56, 30 сентября 2024, ПАИ

Уголовное дело возбудили в Пскове по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Женщина, которая живёт в аварийном доме, обратилась в региональное СУ СК России. Она сообщила, что городские власти не приняли мер к устранению выявленных повреждений и дефектов дома, а также отказали в признании здания аварийным и подлежащим расселению.

Руководитель областного СУ СК России Пётр Крупеня выехал на место и встретился с женщиной. Следователи организовали процессуальную проверку, осмотрели многоквартирный дом, опросили жильцов. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Следователи также допросили собственников и нанимателей жилых помещений, представителей управляющей компании и должностных лиц администрации Пскова, а также изъяли необходимую документацию и назначили строительно-техническую судебную экспертизу.

Следствие продолжается. В ходе расследования уголовного дела дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления и контролирующих органов, а также примут меры к устранению причин и условий, которые способствовали произошедшему, уточнили в пресс-службе.