День среднего профессионального образования отметят в ПсковГУ

19:20, 30 сентября 2024, ПАИ

Торжественный концерт, посвящённый Дню среднего профессионального образования, пройдёт 2 октября в актовом зале Псковского государственного университета. Концерт начнётся в 12:00, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В рамках мероприятия запланировано награждение преподавателей колледжа ПсковГУ почётными грамотами администрации Пскова и благодарственными письмами руководства вуза. Также будут отмечены студенты, показавшие успехи в учебной, научной и культурно-творческой деятельности.

Кроме того, в ходе встречи пройдёт торжественное посвящение обучающихся в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Для гостей концерта прозвучат музыкальные номера, подготовленные студентами колледжа ПсковГУ.