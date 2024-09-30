Режим ЧС ввели в Ростовской области

19:53, 30 сентября 2024, ПАИ

На всей территории Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева.

«Сохраняются сложные погодные условия, сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области. Только что на оперативном совещании рассмотрели дополнительные противопожарные меры», – сказал глава Ростовской области.

Отметим, в Ростовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 49 возгораний сухой растительности на площади 53 тысячи квадратных метров.