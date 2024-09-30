Социальные пенсии проиндексируют в 2025 году

23:23, 30 сентября 2024, ПАИ

Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года проиндексируют на 14,75 %, следует из проекта бюджета Соцфонда.

Предполагается, что средний размер пенсии составит 15 456 рублей. В этом году с 1 апреля средний размер социальной пенсии вырос на 938 рублей и составил 13 455 рублей.

Отметим, согласно законодательству, социальная пенсия назначается по старости, если претендент не получает страховую пенсию, а также по инвалидности, в случае потери кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны.