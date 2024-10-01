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Общество

Шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в конце октября

В связи с переносом выходного дня с 2 ноября на 30 апреля рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной, пишет РИА Новости.

Это было сделано для того, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу будет сокращённым.

Несмотря на то что неделя будет шестидневная, россияне всё равно будут отдыхать два дня подряд из-за празднования Дня народного единства – в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

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