Шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в конце октября
В связи с переносом выходного дня с 2 ноября на 30 апреля рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной, пишет РИА Новости.
Это было сделано для того, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу будет сокращённым.
Несмотря на то что неделя будет шестидневная, россияне всё равно будут отдыхать два дня подряд из-за празднования Дня народного единства – в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.
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