Псковская радиостанция «7 НЕБО» отмечает 26-летие сегодня

08:41, 01 октября 2024, ПАИ

Псковская радиостанция «7 НЕБО» отмечает 26-летие сегодня, 1 октября.

«Вот уже 26 лет радиостанция «7 НЕБО» поёт, слушает, мечтает, радуется, говорит и рулит вместе с вами. Волна 107.1 FM стала для слушателей Псковской области уютным, тёплым и позитивным уголком, где можно быть самим собой, где тебе всегда рады и где каждый – желанный гость», – подчеркнули в редакции «7 НЕБА».

За четверть века сменилось и появилось много новых голосов, в эфире побывала сотня звёздных гостей: артистов, политиков, спортсменов, комиков, певцов и танцоров.

«Мы вместе с вами говорили о любви, переживали проблемы и трудности, искали людей и просто были рядом. Так и продолжим», – отметили ведущие «7 НЕБА».

Напомним, что радиостанция «7 НЕБО» входит в состав государственного медиахолдинга.