Родители из Пскова рассказали, сколько планируют потратить на подарки ко Дню учителя

08:54, 01 октября 2024, ПАИ

На подарки ко Дню учителя псковичи потратят в этом году 2600 рублей, сообщается по итогам опроса SuperJob.

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 4500 рублей и 3500 рублей соответственно. В Пскове средняя сумма расходов на поздравление классного руководителя в этом году составит 2600 рублей.

В среднем по России стоимость подарка классному руководителю на День учителя составляет 3900 рублей (в прошлом году родительские комитеты тратили в среднем 3200 рублей).

Самые популярные идеи подарков учителю – традиционный букет цветов (61%), подарочные сертификаты (28%) и наборы чая, кофе и/или конфет (23%).

Только 5% родителей сообщили, что в классе их детей классного руководителя не поздравляют с Днём учителя.