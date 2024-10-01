12,5 года колонии получил уроженец Молдавии за контрабанду более 50 килограммов наркотиков через госграницу в Псковской области

09:39, 01 октября 2024, ПАИ

12,5 года колонии строгого режима получил уроженец Молдавии за контрабанду более 50 килограммов наркотиков через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФСБ России.



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области













В 2023 году мужчина вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. После этого уроженец Молдавии на своём автомобиле попытался провезти из Латвии в Россию через МАПП «Бурачки» скрытые в топливном баке наркотики – 52 свёртка с гашишем и марихуаной весом более 50 килограммов. Их изъяли сотрудники УФСБ России по Псковской области и Псковской таможни.

Псковский областной суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков, которое совершено группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, которая совершена группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уроженцу Молдавии назначили наказание в виде 12,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.