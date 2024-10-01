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Общество

15-летний подросток пропал в Стругокрасненском муниципальном округе

15-летний Степан Яковлев пропал в деревне Ротный Двор в Стругокрасненском муниципальном округе Псковской области. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

15-летний подросток пропал в Стругокрасненском ​муниципальном округе. Фото: «ЛизаАлерт»

С 29 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, тёмно-русые короткие волосы, голубые глаза.

Был одет в чёрную куртку, тёмно-зелёную камуфляжную кофту с капюшоном, чёрные спортивные штаны с коричневыми лампасами, серые замшевые кроссовки.

Если кому-то известно о местонахождении молодого человека, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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