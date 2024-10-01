Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по брейкингу

09:47, 01 октября 2024, ПАИ

Псковичи, участники хип-хоп-центра «Хоть Отбавляй», стали призёрами всероссийских соревнований по брейкингу, которые прошли в Хабаровске 28 и 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.



Фото: пресс-служба организации



Фото: пресс-служба организации



Фото: пресс-служба организации





В танцевальных состязаниях приняли участие 220 участников из 12 регионов страны.

Сборная Псковской области завоевала шесть наград. Кристина Кочнева стала победителем в личном зачёте среди женщин, а Мария Костина заняла второе место. Кроме того, Мария Костина выиграла в зачёте среди юниорок 16-18 лет. Никита Костин выиграл серебро среди юниоров и бронзу в мужском зачёте.

Также команда Псковской области в составе Марии Костиной, Никиты Костина и Дэниза Айдемира стала серебряным призёром в командных батлах. Тренирует исполнителей Кирилл Кочнев.

Дальше команда отправится на международные соревнования по брейкингу Russian Open Breaking Championship, которые пройдут в Москве с 1 по 3 ноября.

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