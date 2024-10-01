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Общество

«Альфа-банк» запустил новый сервис для бизнеса на базе искусственного интеллекта «Нейроофис»

«Альфа-банк» запустил сервис «Нейроофис». Он представляет собой виртуальную команду нейроассистентов, обученных на знаниях миллионов экспертов. Сервис поможет быстрее решать повседневные задачи бизнеса и сократить затраты на специалистов, сообщили ПАИ в пресс-службе «Альфа-банка».

Фото: пресс-служба «Альфа-банка»

В состав виртуальной команды «Нейроофиса» уже вошли пять нейроассистентов, которые обучены эффективно решать задачи из своей области. «Маркетолог» создаст контент-план и рекламные тексты, «Редактор» отредактирует, переведёт и проверит текст на ошибки, «Клиентский менеджер» ответит клиенту и составит скрипт продаж, а «HR-менеджер» подготовит вакансию и вопросы для собеседований.

«Личный Ассистент» поможет с любыми бизнес-вопросами. Возможности каждого нейроассистента будут расширяться, также скоро появятся виртуальные юрист, бухгалтер и дизайнер.

В сервисе можно получить нужный результат в течение одной минуты, просто ответив на несколько вопросов о своём бизнесе – нет необходимости вникать в сложные технологии. Также ассистенты могут поддерживать контекст диалога, учитывать предпочтения в стиле общения и другие параметры для повышения качества результата.

«С помощью «Нейроофиса» мы стремимся сделать доступным искусственный интеллект для каждого предпринимателя, преобразовав сложные технологии в простые и понятные действия для бизнеса. Сервис станет отличным помощником для повышения эффективности бизнеса в условиях вечной нехватки ресурсов и времени», – рассказал директор малого и микробизнеса «Альфа-банка» Денис Осин.

Первые 360 тысяч предпринимателей уже могут оценить «Нейроофис» прямо в интернет-банке «Альфа-бизнес». А скоро сервисом смогут воспользоваться все 1,6 млн клиентов малого бизнеса «Альфа-банка». Открыть счёт можно на сайте «Альфа-банка».

Фото: пресс-служба «Альфа-банка»

Подробнее об условиях – на сайте alfabank.ru.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16 января 2015 года.

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