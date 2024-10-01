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Великолучане завоевали восемь медалей межрегионального турнира по ММА

Великолучане завоевали восемь медалей межрегионального турнира по смешанным единоборствам (ММА) JFC Pride, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе клуба единоборств «Отечество».

  • Великолучане завоевали восемь медалей межрегионального турнира по ММА
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали восемь медалей межрегионального турнира по ММА
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали восемь медалей межрегионального турнира по ММА
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали восемь медалей межрегионального турнира по ММА
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали восемь медалей межрегионального турнира по ММА
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали восемь медалей межрегионального турнира по ММА
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали восемь медалей межрегионального турнира по ММА
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали восемь медалей межрегионального турнира по ММА
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали восемь медалей межрегионального турнира по ММА
    Фото: клуб «Отечество»

Среди великолучан два серебряных призёра – Никита Мосолов и Кирилл Фокин. Все остальные участники турнира, представляющие Псковскую область, выиграли бронзу: Глеб Сохинов, Владимир Дмитриев, Матвей Мурашев, Вячеслав Жолновский, Максим Ширинов и Вячеслав Морозов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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