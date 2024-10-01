Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов: День пожилого человека – дань жизненному опыту и мудрости

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил представителей старшего поколения с Днём пожилого человека. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Этот праздник – дань глубокого уважения к жизненному опыту, мудрости и вкладу в развитие общества. Во все времена люди старшего поколения являются хранителями ценных традиций и носителями знаний, полученных в «школе жизни», подчеркнул Александр Котов.

«Этот багаж, накопленный через многие испытания и преодоления, помогает особым образом смотреть на окружающий мир и подмечать самое важное. Ваша преданность семейным ценностям, готовность всегда прийти на помощь, любовь к Родине во многом являются образцом для молодёжи. Своим примером вы также показываете, что возраст – не преграда для активной, интересной и насыщенной жизни. Несмотря на годы, вы продолжаете учиться, развиваться и творить! От всей души желаю неиссякаемой энергии, здоровья, благополучия и радости в каждом дне!» – заключил спикер областного Собрания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 октября 2024

Михаил Ведерников обсудил с Иреком Файзуллиным необходимость капремонта котельной № 9 в Пскове
01 октября 2024

Александр Котов: День пожилого человека – дань жизненному опыту и мудрости
01 октября 2024

Стоимость проезда в общественном транспорте изменилась в Псковской области
01 октября 2024

Аварийный мост отремонтировали у Гремячей башни в Пскове
01 октября 2024

«Альфа-банк» запустил новый сервис для бизнеса на базе искусственного интеллекта «Нейроофис»
01 октября 2024

Замученного людьми хаски спасают в Псковской области
01 октября 2024

Сбербанк профинансирует строительство многоквартирного жилого дома в Пскове
01 октября 2024

15-летний подросток пропал в Стругокрасненском муниципальном округе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...