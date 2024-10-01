Александр Котов: День пожилого человека – дань жизненному опыту и мудрости

10:52, 01 октября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил представителей старшего поколения с Днём пожилого человека. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Этот праздник – дань глубокого уважения к жизненному опыту, мудрости и вкладу в развитие общества. Во все времена люди старшего поколения являются хранителями ценных традиций и носителями знаний, полученных в «школе жизни», подчеркнул Александр Котов.

«Этот багаж, накопленный через многие испытания и преодоления, помогает особым образом смотреть на окружающий мир и подмечать самое важное. Ваша преданность семейным ценностям, готовность всегда прийти на помощь, любовь к Родине во многом являются образцом для молодёжи. Своим примером вы также показываете, что возраст – не преграда для активной, интересной и насыщенной жизни. Несмотря на годы, вы продолжаете учиться, развиваться и творить! От всей души желаю неиссякаемой энергии, здоровья, благополучия и радости в каждом дне!» – заключил спикер областного Собрания.