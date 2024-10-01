Михаил Ведерников обсудил с Иреком Файзуллиным необходимость капремонта котельной № 9 в Пскове

10:57, 01 октября 2024, ПАИ

Рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прошла в Москве. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

В рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» на этот год для Псковской области установлен плановый показатель 306 тысяч квадратных метров жилья. Всего в регионе за 8 месяцев 2024 года введено уже 242,4 тысячи квадратных метров жилья.

«Область успешно реализует проекты по обновлению облика городов и поселков. В этом году по федеральному проекту ФКГС планируется привести в порядок 37 общественных и одну дворовую территорию. Уже полностью завершены работы по благоустройству на 26 объектах», – отметил Михаил Ведерников.

Он также рассказал о проекте по созданию пешеходного моста в исторической части Пскова.

Кроме того, в регионе ведутся масштабные работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. В частности, в рамках встречи Михаил Ведерников и Ирек Файзуллин обсудили необходимость реконструкции котельной № 9 в Пскове.