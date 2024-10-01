Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников обсудил с Иреком Файзуллиным необходимость капремонта котельной № 9 в Пскове

Рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прошла в Москве. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников обсудил с Иреком Файзуллиным необходимость капремонта котельной № 9 в Пскове. Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» на этот год для Псковской области установлен плановый показатель 306 тысяч квадратных метров жилья. Всего в регионе за 8 месяцев 2024 года введено уже 242,4 тысячи квадратных метров жилья.

«Область успешно реализует проекты по обновлению облика городов и поселков. В этом году по федеральному проекту ФКГС планируется привести в порядок 37 общественных и одну дворовую территорию. Уже полностью завершены работы по благоустройству на 26 объектах», – отметил Михаил Ведерников.

Он также рассказал о проекте по созданию пешеходного моста в исторической части Пскова.

Кроме того, в регионе ведутся масштабные работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. В частности, в рамках встречи Михаил Ведерников и Ирек Файзуллин обсудили необходимость реконструкции котельной № 9 в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 октября 2024

Михаил Ведерников обсудил с Иреком Файзуллиным необходимость капремонта котельной № 9 в Пскове
01 октября 2024

Александр Котов: День пожилого человека – дань жизненному опыту и мудрости
01 октября 2024

Стоимость проезда в общественном транспорте изменилась в Псковской области
01 октября 2024

Аварийный мост отремонтировали у Гремячей башни в Пскове
01 октября 2024

«Альфа-банк» запустил новый сервис для бизнеса на базе искусственного интеллекта «Нейроофис»
01 октября 2024

Замученного людьми хаски спасают в Псковской области
01 октября 2024

Сбербанк профинансирует строительство многоквартирного жилого дома в Пскове
01 октября 2024

15-летний подросток пропал в Стругокрасненском муниципальном округе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...