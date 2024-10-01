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Подведены итоги чемпионата и первенства Великих Лук по лыжероллерам

Подведены итоги чемпионата и первенства Великих Лук по лыжероллерам, которые прошли 28 сентября. Об этом сообщает любитель лыжного спорта в Псковской области Николай Ласьков.

Подведены итоги чемпионата и первенства Великих Лук по лыжероллерам. Фото: Николай Ласьков

Всего в рамках соревнований было разыграно 14 комплектов наград. Участниками чемпионата и первенства стали 90 спортсменов из Острова, Невеля, Великих Лук, Великолукского района, Себежа, Пскова, Андреаполя (Тверская область), Смоленска и Струг Красных.

Среди победителей соревнований пять золотых наград на счету спортсменов из Невеля, четыре у псковичей, две у гостей из Андреаполя и по одной у лыжников из Острова, Великих Лук и Великолукского района.

Лучшие результаты показали Матвей Лавренов, Юлия Жарнова, Андрей Боровский, Виктория Дмитриева, Вадим Пыхтин, Елизавета Петрова, Никита Петров, Анастасия Делюкина, Вадим Федосеев, Арсений Кузнецов, Дмитрий Домаскин, Анна Волнейко, Михаил Зенков и Сергей Леонов.

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