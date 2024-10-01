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Подведены итоги городского этапа спартакиады предприятий Пскова по шахматам

Подведены итоги городского этапа спартакиады предприятий Пскова по шахматам, который прошёл 28 сентября на базе спортшколы «Бригантина». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе состязаний.

Подведены итоги городского этапа спартакиады предприятий Пскова по шахматам. Фото: пресс-служба спартакиады

В личном зачёте победу одержал представитель организации по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» Сергей Лебедев. Его сокомандник Максим Марин замкнул тройку лидеров. На втором месте расположился спортсмен Федерации шахмат Псковской области Сергей Арефьев.

В общекомандном зачёте первое место заняла команда «Анлим», второй стала областная шахматная федерация, а бронза досталась Центру развития творчества детей и молодёжи Псковского района.

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