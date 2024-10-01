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Частые осадки и периодические заморозки ждут жителей Псковской области в октябре

Какой будет метеорологическая обстановка в Псковской области в октябре, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Частые осадки и периодические заморозки ждут жителей Псковской области в октябре. Фото: ПАИ

От +4,9 до +6 градусов составит среднемесячная температура воздуха. «В октябре погода в Псковской области будет формироваться преимущественно под влиянием периферий северо-атлантических циклонов», – отметили в ведомстве.

В целом погода будет неустойчивой и с частыми осадками. Месячная сумма осадков составит от 59 до 69 миллиметров и ожидается в пределах 90–130% от климатической нормы.

Что касается температурного фона, то в первой половине октября температурные показатели будут пониженными относительно нормы и близкими к норме, а во второй половине месяца ожидается температура выше нормы или близкой к норме.

В течение месяца дневные температуры воздуха составят в основном от +7 до +12 градусов. В отдельные дни температура будет понижаться и составит от +4 до +6 градусов. Ночные температуры ожидаются в пределах от +1 до +6 градусов, но в отдельные ночи каждой из декад температура будет понижаться и будет от 0 до -3 градусов.

Опасных метеорологических явлений в октябре не прогнозируется, подчеркнули в пресс-службе.

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