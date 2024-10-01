Около 400 человек приняли участие в муниципальных этапах чемпионата «Движения первых» по оказанию первой помощи

12:31, 01 октября 2024, ПАИ

Более 400 школьников и студентов средних профессиональных заведений стали участниками муниципальных этапов чемпионата по оказанию первой помощи в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Команды из пяти человек прошли онлайн-тестирование, продемонстрировав свои знания в области доврачебной помощи пострадавшему. Всего в Псковской области за право быть победителями состязались более 80 команд. По итогам тестирования 26 команд пройдут в региональный этап проекта.

Победителя определят 12 октября.

Кроме того, на базе первичных отделений прошли практические мастер-классы от Российского Красного Креста. Ребята узнали не только о навыках оказания первой помощи, но и о том, как правильно предотвращать заболевания и травмы, а также как научиться ухаживать за пострадавшим.

Отметим, мероприятие проходит в рамках Всероссийского проекта «Первая помощь» от «Движения первых» совместно с Российским Красным Крестом.