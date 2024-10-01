Сержик и Аделина: как псковские родители называют детей

12:26, 01 октября 2024, ПАИ

Самые популярные имена, которыми называли детей в Псковской области в третьем квартале 2024 года, назвали в комитете юстиции региона.

Самыми популярными именами среди мальчиков стали Мирон, Александр, Арсений, Дмитрий, Михаил, Артём, Иван. Девочек чаще всего называли Анной, Алисой, Викторией, Марией, Василисой, Аделиной и Софией.

Кроме того, псковские родители давали детям и необычные имена. Среди них – древнерусские Любава, Мирослава, Серафима, Макар, Демьян, Елисей и Савелий.

Также давали детям и необычные имена. Это Тим, Мира, Мия и Сержик.