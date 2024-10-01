Сержик и Аделина: как псковские родители называют детей
Самые популярные имена, которыми называли детей в Псковской области в третьем квартале 2024 года, назвали в комитете юстиции региона.
Самыми популярными именами среди мальчиков стали Мирон, Александр, Арсений, Дмитрий, Михаил, Артём, Иван. Девочек чаще всего называли Анной, Алисой, Викторией, Марией, Василисой, Аделиной и Софией.
Кроме того, псковские родители давали детям и необычные имена. Среди них – древнерусские Любава, Мирослава, Серафима, Макар, Демьян, Елисей и Савелий.
Также давали детям и необычные имена. Это Тим, Мира, Мия и Сержик.
Ввоз более 430 тысяч луковиц нидерландских тюльпанов и нарциссов запретили в Псковской области
Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев станет гостем «Оглавления»
Около 400 человек приняли участие в муниципальных этапах чемпионата «Движения первых» по оказанию первой помощи