11 медалей завоевали псковские вольтижёры на первенстве СЗФО

12:30, 01 октября 2024, ПАИ

11 медалей завоевали псковские вольтижёры на первенстве Северо-Западного федерального округа и муниципальных соревнованиях «Осенний вальс». Старты прошли в Ленинградской области 29 сентября, сообщается в группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт – Псков» в соцсети «ВКонтакте».

За награды соревновались спортсмены из Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, а также Санкт-Петербурга.

По результатам окружного первенства на счету псковичей два золота, которые завоевали Александра Керножицкая и Таисия Степанова, а также одно серебро на счету Валерии Ивановой.

В муниципальных соревнованиях индивидуальные победы одержали Таисия Степанова, Валерия Иванова, Милана Морозова. Кроме того, в парном зачёте псковские вольтижёры выиграли во всех возрастных категориях. Победами отличились пары Миланы Морозовой и Анны Антоновой, Таисии Сыропятовой и Полины Егоровой, Александры Керножицкой и Таисии Степановой.

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