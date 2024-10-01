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Общество

Умер народный артист России Вячеслав Добрынин

Советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист России Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на собственный источник.

Вячеслав Добрынин написал около тысячи песен. Среди его хитов – «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Ах, какая женщина», «Ни минуты покоя».

На его музыку исполняли песни Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие популярные артисты СССР и России.

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