Умер народный артист России Вячеслав Добрынин

12:36, 01 октября 2024, ПАИ

Советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист России Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на собственный источник.

Вячеслав Добрынин написал около тысячи песен. Среди его хитов – «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Ах, какая женщина», «Ни минуты покоя».

На его музыку исполняли песни Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие популярные артисты СССР и России.