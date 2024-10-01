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Подведены итоги большого летнего теннисного первенства в Пскове

Подведены итоги большого летнего теннисного первенства, которое прошло в Пскове с начала августа до середины сентября. Об этом ПАИ сообщили в теннисном клубе «Гранд».

  • Подведены итоги большого летнего первенства в Пскове
    Фото: теннисный клуб «Гранд»
  • Подведены итоги большого летнего первенства в Пскове
    Фото: теннисный клуб «Гранд»
  • Подведены итоги большого летнего первенства в Пскове
    Фото: теннисный клуб «Гранд»
  • Подведены итоги большого летнего первенства в Пскове
    Фото: теннисный клуб «Гранд»

Напомним, соревнования проходили в свободной форме, где игроки сами договаривались о времени и месте проведения матча, а также самостоятельно судили его.

Всего в рамках соревнований было сыграно около 150 игр продолжительностью от 30 минут до трёх часов. Победителем первенства стал Владимир Ефимов. Второе место занял Сергей Зорин. В один из дней серебряный призёр провёл пять полноценных матчей. Замкнул тройку лидеров Сергей Бугаев.

Среди девушек первое место заняла Татьяна Федоренкова, серебро на счету Ларисы Василенко, а третье место у Натальи Егоровой. Отдельного приза за боевой дух удостоилась Анастасия Вензелева, которая одержала четыре победы в шести тай-брейках.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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