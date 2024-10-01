Подведены итоги большого летнего теннисного первенства в Пскове

13:00, 01 октября 2024, ПАИ

Подведены итоги большого летнего теннисного первенства, которое прошло в Пскове с начала августа до середины сентября. Об этом ПАИ сообщили в теннисном клубе «Гранд».



Фото: теннисный клуб «Гранд»



Фото: теннисный клуб «Гранд»



Фото: теннисный клуб «Гранд»



Фото: теннисный клуб «Гранд»







Напомним, соревнования проходили в свободной форме, где игроки сами договаривались о времени и месте проведения матча, а также самостоятельно судили его.

Всего в рамках соревнований было сыграно около 150 игр продолжительностью от 30 минут до трёх часов. Победителем первенства стал Владимир Ефимов. Второе место занял Сергей Зорин. В один из дней серебряный призёр провёл пять полноценных матчей. Замкнул тройку лидеров Сергей Бугаев.

Среди девушек первое место заняла Татьяна Федоренкова, серебро на счету Ларисы Василенко, а третье место у Натальи Егоровой. Отдельного приза за боевой дух удостоилась Анастасия Вензелева, которая одержала четыре победы в шести тай-брейках.

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